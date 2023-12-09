المستشار حازم بدوى: الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل ضمانا للشفافية

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

رحب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بسفراء الدول الشقيقة ورؤساء منظمات المجتمع المدني وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، بأرض الكنانة خلال مؤتمر للهئية الوطنية للانتخابات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أننا أمام ساعات قليلة على الاستحقاق الانتخابي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وقد سبق إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج في 137 سفارة بـ 121 دولة، شهدت مشاركة فاعلة وجادة من الناخبين، الذين باشروا دورهم الذي حدده الدستور والقانون وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح أن الهيئة قامت بدورها بكل شفافية منذ أن أعلنت عن الجدول الزمني وكافة الإجراءات، من فتح باب الترشح إلى الإعلان عن القائمة النهائية، وقيام المرشحين الأربعة بالدعايا الانتخابية، وستستكمل الهيئة دورها في الاقتراع والفرز إلى الإعلان عن النتيجة النهائية.

وأوضح المسشار حازم بدوى، أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة الأساسية لشفافية الانتخابات.