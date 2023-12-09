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المستشار حازم بدوى: الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل ضمانا للشفافية

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:22 م
المستشار حازم بدوى: الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل ضمانا للشفافية المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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رحب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بسفراء الدول الشقيقة ورؤساء منظمات المجتمع المدني وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، بأرض الكنانة خلال مؤتمر للهئية الوطنية للانتخابات.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أننا أمام ساعات قليلة على الاستحقاق الانتخابي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وقد سبق إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج في 137 سفارة بـ 121 دولة، شهدت مشاركة فاعلة وجادة من الناخبين، الذين باشروا دورهم الذي حدده الدستور والقانون وفقا للمعايير الدولية.
 
وأوضح أن الهيئة قامت بدورها بكل شفافية منذ أن أعلنت عن الجدول الزمني وكافة الإجراءات، من فتح باب الترشح إلى الإعلان عن القائمة النهائية، وقيام المرشحين الأربعة بالدعايا الانتخابية، وستستكمل الهيئة دورها في الاقتراع والفرز إلى الإعلان عن النتيجة النهائية.
 
وأوضح المسشار حازم بدوى، أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة الأساسية لشفافية الانتخابات.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 







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كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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