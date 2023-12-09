الكويت تأسف لاستخدام أمريكا "الفيتو" ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة

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أعرب وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن أسف دولة الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنسانى المتدهور هناك، والذى تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة وحظى بتأييد دولى واسع.

وأبدى وزير الخارجية الكويتى - فى تصريح نقلته نشره موقع وزارة الخارجية الكويتية اليوم /السبت/ - بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتى لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجرى يهدد النظام الإنسانى وبإنهيار السلم والأمن الدوليين.



وأكد الصباح أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين فى قطاع غزة، مطلب إنسانى ملِح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه يخشى بأن الفشل فى تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال فى مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطينى الشقيق.



وشدد مجددا على موقف دولة الكويت الثابت والداعى إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود السياسية، والدبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلى الغاشم، وفقا للمسؤوليات المناط بها المجلس فى صون وحفظ الأمن والسِلم الدوليين.