اليوم السابع
Ads
السبت، 09 ديسمبر 2023 03:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تبدأ غدا وتستمر حتى انتهاء الانتخابات..

القومى للمرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات بانتخابات الرئاسة 2024

السبت، 09 ديسمبر 2023 01:42 م
القومى للمرأة يطلق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة السيدات بانتخابات الرئاسة 2024 المجلس القومى للمرأة
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل المجلس القومي للمرأة استعداداته للانتخابات الرئاسية 2024 ، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023، حيث يعلن عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".
 
وأوضحت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات، وسوف تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.
 
وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق عمل المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.






الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة