أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأن الاحتلال يستهدف محيط مدارس الأونروا في جباليا بقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.