الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقتحم قرية مركة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية السبت، 09 ديسمبر 2023 08:43 ص قوات الاحتلال كتب ــ محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن جيش الاحتلال يقتحم قرية مركة جنوب غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال الاسرائيلي قوات الاحتلال اسرائيل الضفة الغربية جنين القاهرة الاخبارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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