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الصحة: فاتورة المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنيه

السبت، 09 ديسمبر 2023 11:02 م
الصحة: فاتورة المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل 51.2 مليار جنيه وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان إن فاتورة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل بلغت 51.2 مليار جنيه حتى الآن.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" حتى الآن، مشيره إلى أن متوسط نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة تخطت نسبة 91%.
 
وأضافت أنه تم تقديم أكثر من 14 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تشمل خدمات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، والفحوصات الطبية الشاملة، وخدمات طب الأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتى تمثل نحو 80% من احتياجات خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وفقًا لنظم الصحة العالمية.
 
 






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