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الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد

السبت، 09 ديسمبر 2023 06:45 م
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد شهداء غزة
كتب محمد شرقاوى

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أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17700 شهيد، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الفالوجا غرب جباليا شمال قطاع غزة، ويستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلى سلاح الدبابات والمشاة فى شمال القطاع، وتمنع القوات الإسرائيلية أى حركة للمواطنين المتواجدين فى الشمال خاصة بمخيم جباليا.

وشن الاحتلال الإسرائيلى غارات جوية مكثفة على خانيونس جنوب القطاع مع محاولات التقدم شرقا مع توسع العمليات البرية فى عدة محاور، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة قرب مسجد عبد الله عزام بحى الزيتون جنوب غزة.

 







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