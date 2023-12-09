اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:02 م
السجن 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج محكمة جنايات سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ح.ا" عامل، بالسجن  10 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم ، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى  فرد مشخنن مصنع، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بالواقعة وحيازته للسلاح النارى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

 







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