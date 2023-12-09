السجن 10 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ، بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز اخميم ، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى فرد مشخنن مصنع، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم ، وبمواجهته اعترف بالواقعة وحيازته للسلاح النارى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.