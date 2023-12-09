الجامعة العربية لـ"اليوم السابع": أنهينا الاستعداد لمتابعة انتخابات الرئاسة

كتب بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير خليل إبراهيم الذوادي، رئيس لجنة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة أنهت استعداداتها لمتابعة عملية الاقتراع المقررة غدا الاحد، حيث التقت اليوم بمحافظ القاهرة، للوقوف على استعدادات المحافظة لاستقبال الناخبين.

وأشاد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بجهود المحافظة مؤكدا أنها تحمل عبئا كبيرا على كاهلها في ظل العدد الكبير من الناخبين المسجلين بها، حيث يتجاوزون 7 ملايين ناخبا، بالاضافة إلى تخصيص لجان للمغتربين وذوي الهمم.

وعن الصمت الانتخابي، أكد السفير الذوادي أن هناك التزام تام في هذا الاطار، موضحا أن حوالي 15 ألف قاضي تم توزيعهم على اللجان الانتخابية، وهو ما يعكس جهودا كبيرة مبذولة من قبل العيئة العليا للانتخابات للخروج بالعرس الديمقراطي في أفضل صورة.

واستطرد السفير الذوادي، أن اللجنة ستعمل على متابعة العملية الانتخابية في اللجان، موضحا أن أعضاء لجنة المتابعة موزعون على المحافظات،سواء في القاهرة أو الأسكندرية أو محافظات الصعيد، لتكون العملية شاملة.

وأوضح السفير الذوادي أن إجراء انتخابات الرئاسة في اللحظة الراهنة في ظل المستجدات الدولية والإقليمية الراهنة، تمثل انعكاسا لحالة الامن الاجتماعي، مشيدا بقدرات الدولة المصرية في التعامل مع الاحداث المحيطة بها، في الوقت الذي تدير فيه بكفاءة متناهية للحدث الانتخابي الهام، سواء في الداخل أو خلال تصويت المصريين بالخارج.

وأضاف أن مصر في الوقت الذي تشهد فيه الانتخابات الهامة، تبذل جهودا كبيرة في إطارها الاقليمي، وهو ما يبدو في التعامل مع أزمة العدوان على غزة، سواء على صعيد الدبلوماسية أو على الجانب الإنساني من خلال دخول المساعدات إلى سكان القطاع، وهو ما يعكس قدرات كبيرة تمتلكها الدولة المصرية يمكن من خلالها ادارة المستجدات سواء في الداخل أو في محيطها الإقليمي.