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الاحتلال يقصف مراكز الإيواء فى قطاع غزة بالقنابل الحارقة والدخانية

السبت، 09 ديسمبر 2023 10:51 ص
الاحتلال يقصف مراكز الإيواء فى قطاع غزة بالقنابل الحارقة والدخانية قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مراكز الإيواء في قطاع غزة بالقنابل الحارقة والدخانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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