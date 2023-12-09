اليوم السابع
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الاحتلال يقتحم مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا غرب مدينة غزة

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:21 م
الاحتلال يقتحم مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا غرب مدينة غزة قوات الاحتلال
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن الاحتلال يقتحم مدرسة صلاح الدين التابعة للأونروا غرب مدينة غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 

 







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