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الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام والعملية الإنسانية قيد الانهيار

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:18 م
الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام والعملية الإنسانية قيد الانهيار غزة
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قالت منظمة الأمم المتحدة، إن نصف سكان غزة يعانون من نقص الطعام، موضحة أن العملية الإنسانية في قطاع غزة قيد الانهيار.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 ألف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.







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