وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن المعهد نصح كبار السن أو الأشخاص الأقل قدرة على الحركة بتجنب الخروج من المنزل إذا أمكن الأمر، كما طالب سائقي السيارات بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

وأشار الراديو إلى أنه من المتوقع أن تتساقط الثلوج على غرب البلاد، مع تحول تساقط الثلوج إلى أمطار في بعض المناطق والذي قد يتجمد ويتشكل جليد أسود على الأسطح وخطوط الكهرباء، موضحا أن هطول الأمطار سينتقل إلى شرق البلاد خلال الليل، لذا فإن شرقي منطقة "بوهيميا" وجنوب غربي منطقة "مورافيا" سيكونان الأكثر عرضة للخطر.

