الأردن يُحمل الاحتلال الإسرائيلى مسئولية مقتل مواطنته فى غزة

أ ش أ

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية فى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الفلسطينى "الغزاوى"، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الاسرائيلى العدوانى الذى يستهدف المدنيين فى قطاع غزة.

وحّمل الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /السبت/ - قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة.



وقال إنه جرى التواصل مع والد المواطنة الأردنية، والذى يقيم فى المملكة، وتقديم واجب العزاء، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوى الشهداء، سائلاً المولى - عز وجل - أن بتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.