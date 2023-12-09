الأدلة الجنائية: لا شبهة فى واقعة مصرع سيدة داخل حريق شب بشقتها بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير المعمل الجنائى في واقعة مصرع سيدة إثر حريق شب داخل شقتها السكنية بمنطقة حدائق القبة، أن الوفاة جاءت نتيجة إصابة المتوفية بحالة اختناق جراء تصاعد الدخان بسبب الحريق، ما أدى إلى عدم قدرتها على التنفس وفارقت الحياة قبل إسعافها، وأنه لا توجد شبه جنائية في الواقعة.

وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حدائق القبة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان ونتج عنها وفاة سيدة بسبب الأدخنة الكثيفة فى الشقة وتم نقلها للمستشفى.

وفور تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى حدائق القبة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف سيدة متوفية الى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.