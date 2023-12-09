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اعرف طريقة التصويت الصحيحة فى العملية الانتخابية (إنفوجراف)

السبت، 09 ديسمبر 2023 02:36 م
اعرف طريقة التصويت الصحيحة فى العملية الانتخابية (إنفوجراف) طريقة التصويت الصحيحة فى العملية الانتخابية

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يبدأ غدا، الأحد، أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء الموافقة 10 و11 و12 من ديسمبر، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وبالنسبة للطريقة الصحيحة للتصويت في الانتخابات الرئاسية حتى لا يبطل الصوت، فإن خطواتها كالتالي:

- لا بد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته.

- تقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر

- يثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات

- يستلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها

 - يجرى التصويت على مرشح واحد من 4 مرشحين

- لا بد من تجنب الكتابة على بطاقة الاقتراع أو اختيار أكثر من مرشح أو الكشط في البطاقة حتى لا يتم إبطال الصوت

- إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

طريقة التصويت الصحيحة






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