ازاى تخلى طفلك يحب الطعام الصحى.. 5 خطوات سهلة وبسيطة

الحفاظ على صحة طفلك من خلال إمداده بالتغذية اللازمة لبناء جسمه فى سنوات نموه الأولى، أمر هام وضرورى لتعزيز صحة العظام ، ولكن بعض الأمهات تجد صعوبة فى إرضاء رغبات طفلها الغذائية.

موقع " onlymyhealth"، قدم بعض النصائح الفعالة لجعل طفلك يحب الطعام الصحى:



اجعلى الوجبات ممتعة له خصصى وقتا معينا للطعام بعيدا عن أجهزة التليفزيون وتناول الطعام كعائلة على طاولة طعام واحدة، مما يجعل وقت تناول الطعام ممتعًا ويعزز الارتباط الإيجابي بالطعام.



اشركى الطفل فى إعداد وجبة اسمحي لطفلك بالمشاركة في إعداد الوجبات، سواء كان الأمر يتعلق بغسل الخضار، أو تحريك المكونات، أو إعداد الطاولة، فإن إشراكهم في العملية يمكن أن يجعلهم أكثر اهتمامًا بالوجبة. تقديم مزيج من الألوان اسمحي لطفلك بالمشاركة في إعداد الوجبات، سواء كان الأمر يتعلق بغسل الخضار، أو تحريك المكونات، أو إعداد الطاولة، فإن إشراكهم في العملية يمكن أن يجعلهم أكثر اهتمامًا بالوجبة.

قدمى مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة، حيث تشير الألوان المختلفة إلى تنوع العناصر الغذائية، فمن المرجح أن يجذب الطبق الجذاب انتباه الطفل.



تقديم وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، قم بتقديم وجبات ووجبات خفيفة أصغر وأكثر تكرارًا، هذا يمكن أن يمنع طفلك من الشعور بالإرهاق ويزيد من تناوله للطعام بشكل عام.