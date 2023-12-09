اليوم السابع
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إحالة لص المساكن بالشروق للجنايات.. يسرقها منتصف الليل

السبت، 09 ديسمبر 2023 03:17 م
إحالة لص المساكن بالشروق للجنايات.. يسرقها منتصف الليل حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت جهات التحقيق، بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى مدينة الشروق، إلى محكمة الجنايات، بعد مواجهته بتفريغ كاميرات المراقبة وأقوال الشهود.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بتنفيذه عدة سرقات بنطاق مدينة الشروق، وتخصصه فى سرقة المساكن بعد مراقبتها جيدا، ومن ثم سرقتها بأسلوب كسر الباب، موضحا أنه يقوم بسرقاته بعد التأكد من غياب أصحاب المنازل بعد مراقبتها جيدا.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

 







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سرقه المساكن

جنايات القاهره

اخبار الحوادث




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