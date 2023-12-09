"أوبك" تحشد منتجى النفط ضد مقترح التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى

رسالة دبي: شعبان هدية





تحشد منظمة أوبك أعضائها وحلفائها المنتجين للنفط لاستخدام حق النقض ضد اتفاق مقترح للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قمة المناخ COP28، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بشأن مستقبل النفط والغاز.

وتطالب ما لا يقل عن 80 دولة بالتوصل إلى اتفاق COP28 الذي يدعو إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، حيث يحث العلماء على اتخاذ إجراءات طموحة لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.

وتضمنت المسودة الأخيرة لما يمكن أن يكون اتفاق نهائي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والتي صدرت يوم الجمعة، خيارات للقيام بذلك.

تحذير من نقطة تحول مع عواقب لا رجعة فيها

وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في رسالة إلى أعضاء المجموعة، بما في ذلك دولة الإمارات المضيفة لمؤتمر الأطرافcop28، "يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب على الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة تحول مع عواقب لا رجعة فيها" .

ودعاهم في الرسالة المؤرخة في السادس من ديسمبر إلى رفض أي لغة تستهدف الوقود الأحفوري في اتفاق القمة النهائي.

وقالت منظمة أوبك في رد على أسئلة للإعلام بشأن الرسالة إنها ستواصل الدعوة لخفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

على الرغم من أن الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فإن ثلاثة عقود من مؤتمرات قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة لم تعالج مستقبلها بشكل مباشر، وسيكون اتخاذ قرار بالتخلص التدريجي منها غير مسبوق.

خيارات

تتضمن مسودة اتفاق COP28 مجموعة من الخيارات - من الموافقة على "التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أفضل العلوم المتاحة"، إلى التخلص التدريجي من "الوقود الأحفوري بلا هوادة"، إلى عدم تضمين أي لغة بشأنه على الإطلاق.

وقال سفير فرنسا للمناخ ستيفان كروزات، إن دولًا مثل المملكة العربية السعودية تشعر أن بإمكانها الاستمرار في إنتاج الوقود الأحفوري مع تنظيف الانبعاثات باستخدام تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون .

وأضاف كروزات "نشعر أن هذا غير واقعي."

ستظل لحظة تاريخية

وقال وزير البيئة الكندي ستيفن جيلبولت، إنه واثق من أن النص النهائي سيتضمن اتفاقا بشأن الوقود الأحفوري، "حتى لو لم تكن طموحة كما يريد البعض، فإنها ستظل لحظة تاريخية."

وقالت دول أخرى إنها تصر على أن أي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري يجب أن تقوده الدول الغنية التي استغلت مواردها لعقود من الزمن.

وقال وزير المناخ الماليزي نيك نظمي نيك أحمد "لا يمكن وضع كل دولة على نفس المعيار عندما يتعلق الأمر بالمرحلة الانتقالية".

ومع استمرار انقسام الدول، قال ممثل لمجموعة الـ77 والصين القوية للدول النامية إن لغة "التخفيض التدريجي/ الإلغاء التدريجي" بحاجة إلى إعادة كتابة.

وقال باولو بيدروسو الدبلوماسي الكوبي الذي يمثل المجموعة التي تضم 134 دولة نامية "يجب إعادة صياغة القضية برمتها".

وقال بيدروسو، إن "المسألة أكثر تعقيدا"، مضيفا أنه ينبغي منح الدول ذات الموارد الأقل مزيدا من الوقت للتحول إلى الطاقة النظيفة، في حين يتعين على الدول الأكثر ثراء أن تتحرك بشكل أسرع، مضيفا أن الحل الوسط يجب أن يشمل أيضا زيادة الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية والفقيرة لبناء البنية التحتية اللازمة.

وذكر "عندما تشير فقط إلى التخفيض التدريجي، فإن ذلك يبدو خارج السياق قليلاً بالنسبة لي"، "لأن الناس لا يفهمون ما تقصده أبعد من الحدود البشرية". وفي الوقت نفسه، ذكّر رئيس وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة الدول بأن العلم وراء هدف العالم المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية من درجات حرارة ما قبل الصناعة واضح.

وقال سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "من منظور الكوكب، يعد 1.5 حدًا ملموسًا. إنه ليس مجرد خيار"، مضيفا أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية سيعني أن "ملياري شخص سيعيشون في مناطق... تتجاوز الحد البشري".

وفي مناقشات أخرى، تعمل دول أوروبا الشرقية على حل المأزق بشأن مكان عقد قمة COP29 العام المقبل بعد أن قالت روسيا إنها ستمنع أي عضو في الاتحاد الأوروبي من تولي رئاسة مؤتمر الأطراف.

وحتى يوم الجمعة، قال دبلوماسيون إن أذربيجان من المرجح أن تفوز في محاولتها لاستضافة الحدث، كما عرضت بلغاريا ومولدوفا تولي الرئاسة الدورية.