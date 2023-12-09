أمطار نوة "قاسم" مستمرة على الإسكندرية مع تكاثر السحب المنخفضة.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت حالة من الطقس المتقلب ويكون مائل للبرودة ليلا، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وانتشار للسحب المنخفضة في سماء عروس البحر، وهطول أمطار علي فترات متقطعة، بالتزامن مع نوة قاسم.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة للتعامل مع الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار رئيس الشركة، إلى تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحى، بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.