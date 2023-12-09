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أشرف زكي: كل الفنانين سيشاركون فى الانتخابات وهنثبت للعالم مكانة مصر

السبت، 09 ديسمبر 2023 08:31 م
أشرف زكي: كل الفنانين سيشاركون فى الانتخابات وهنثبت للعالم مكانة مصر الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
محمد شعلان

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أكد الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن جميع الفنانين سيشاركون فى الانتخابات من أجل قيمة ومكانة مصر، قائلا: "كل الفنانين ستشارك فى العرس الانتخابى ورغم كل التحديات مصر عظيمة وهنثبت للعالم مكانة مصر".

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن كل الفنانين المصريين حريصون على المشاركة بالانتخابات حتى المسافر فى الخارج شارك، موضحا أن الحشد سيثبت للعالم كله أن الفنان المصرى موجود ودوره فى هذه المشاركة الانتخابية مهم، مؤكدا أن هذا وقت رد الجميل لبلدنا مصر.

ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية، صباح غد الأحد، حيث انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، فى لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.







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