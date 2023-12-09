أسباب تجعل رائحة العرق الكريهة أكثر انتشارا فى فترة المراهقة.. وأهم النصائح

كتبت مروة محمود الياس

رائحة العرق غير المحببة خلال مرحلة المراهقة أمر شائع، تسبب الشعور بالإحراج والضيق، وهو ما يوضحه تقرير مفصل نشر في موقع childrenswi والذى أكد على أن مرحلة المراهقة يتبعها الكثير من التغيرات الهرمونية والجسدية لدى الذكر والفتاة، وهو ما يجعل الغدد العرقية أيضا في تغير دائم، ويزداد إفراز العرق وبالتالي تزيد فرص انبعاث رائحة غير جيدة من الجسم.





وتابع التقرير أن هناك الكثير من النصائح الهامة التي يجب على الأبوين توجيهها لأبنائهم المراهقين، ففي هذه المرحلة يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية ومنها :

