اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 07:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أذربيجان تستضيف قمة المناخ للعام المقبل "COP 29"

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:58 م
أذربيجان تستضيف قمة المناخ للعام المقبل "COP 29" علم أذربيجان
أ ش أ

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تستضيف أذربيجان، قمة المناخ للعام المقبل COP29، بعد حصولها على دعم دول أوروبا الشرقية الأخرى، خلال قمة COP28 المنعقدة حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال وزير البيئة الأذربيجانى، موختار بباييف - حسبما ذكرت شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /السبت/ - "ممتنون للغاية لكل الدول خاصة للمجموعة الأوروبية الشرقية ودولة الإمارات العربية المتحدة المستضيفة لقمة (COP28) لدعمهم".

ولا يزال طلب أذربيجان يحتاج إلى موافقة رسمية من نحو 200 دولة مشاركة فى محادثات COP28، كما أشارت الوفود اليوم إلى أنهم يتوقعون أن يكون التصويت إجراء شكليا. 

وكان قد تم اتخاذ القرار بشأن الدولة المقبلة المستضيفة بعدما قالت روسيا إنها ستستخدم حق النقض ضد أى طلب تقدمه دولة من الاتحاد الأوروبى لاستضافة الحدث، حيث فرضت عقوبات على /موسكو/ على خلفية الحرب مع أوكرانيا، كما أن أذربيجان تعد دولة غير عضوة فى التكتل.







أذربيجان

أرمينيا

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كوب 29

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