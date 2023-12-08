280 طائرة هبطت بمطار العريش ونقلت أكثر من 7 آلاف طن مساعدات لغزة حتى اليوم

العريش ـ محمد حسين

وصلت عدد الطائرات التي استقبلها مطار العريش بشمال سيناء خلال الفترة من النصف الأول من أكتوبر الماضي حتى اليوم 280 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة قادمة دول عربية وأجنبية ومنظمات إغاثية دولية.

وبدأ مطار العريش بشمال سيناء استقبال المساعدات لغزة في 12 أكتوبر الماضى، وأوضحت بيانات غرفة متابعة وصول المساعدات أن عدد الطائرات التي استقبلها المطار وصلت إلى 280 طائرة، نقلت نحو 7200 طن من مواد الإغاثة والأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والخيام والمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

واستقبل مطار العريش بشمال سيناء خلال الساعات الماضية 5 طائرات نقلت 118 طنا من المساعدات مواد إغاثية ومستلزمات طبية وعناية شخصية للأطفال و10 إسعاف ، كما شهد مطار العريش نقل 33 مريضا من قطاع غزة إلى دولة الإمارات العربية عبر طائرة امارتية ، بعد وصولهم للجانب المصري عبر معبر رفح وقيام سيارات الإسعاف المصرية بنقلهم لمطار العريش.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم استقبال جميع المساعدات بمطار العريش، وقام متطوعون بتفريغ حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمي، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة.

والدول التي وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هي: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، إنجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان، بلجيكا.