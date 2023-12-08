وأضاف -خلال إشراف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني على برامج إنمائية بقيمة 10 مليارات أوقية في مدينة النعمة شرق موريتانيا الخميس- إن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر أحد أهم رافعات الاقتصاد الوطني ويقدر تعداد هذه المواشي من إبل وأبقار وأغنام 30 مليون رأس ويساهم بحوالي 10% من الناتج المحلي الخام، ويوفر 11% من العمالة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن قطاعه يعكف حاليا على تحصين مليونين و400 ألف رأس من الأبقار و11 مليون رأس من الأغنام ضد مرضي ذات الرئة وطاعون المجترات الصغيرة، بجانب تعزيز قدرات التشخيص المبكر للأمراض الحيوانية من خلال بناء وتجهيز مختبرين جهويين في النعمة وروصو، وثالث متنقل، فضلًا عن تجهيز مختبرات مركزية في نواكشوط، وتشييد أكثر من 90 حظيرة لتحصين المواشي.