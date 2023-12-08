وزير النقل يتابع مخطط زيادة المكون المحلى بتصنيع عربات القطارات المكيفة

كتب سيد الخلفاوى

عقد المهندس كامل الوزير - وزير النقل ، اجتماعاً موسعاً مع شابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك لمتابعة جدول توريد عربات الصفقة.

واستعرض الوزير مع الرئيس التنفيذي لشركة جانز وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من الصفقة حتى الآن بواقع (499 درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية و347 عربة درجة ثالثة مكيفة ) وكذلك الجدول الزمنى الخاص بتوريد باقي عربات الصفقة وحيث تتكون صفقة ال 1350 عربة من ( 500عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية و 460 عربة درجة ثالثة مكيفة و 105 عربة اولي مكيفة و 210 عربة ثانية مكيفة و35 بوفية ثانية مكيفة و40بوفية ثالثة مكيفة )

كما تابع الوزير خطة الشركة لزيادة المكون المحلي المصري في تصنيع العربات من خلال التعاون بين شركة جانز مافاج والشركات المحلية المصرية ضمن خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل مؤكدا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وفقًا لشروط العقد وعلى أهمية الالتزام بالجدول الزمني المخطط لتوريد باقي العربات نظرا لاهمية الصفقة التي ساهمت فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، لافتا الى ان العربات الجديدة التي تصل يتم إدخالها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب

واشار الوزير الى ان هذه الصفقة هى إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التى تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النقل وخاصة السكك الحديدية بهدف الارتقاء بها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها فى العالم.

كما تأتى هذه الصفقة فى إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع باطوال 2000كم وربطهما معاً، مضيفاً ان هذه الصفقة تعتبر علامة مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجال النقل ويجسد التعاون المشترك في هذه الصفقة العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل المستمر على تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين