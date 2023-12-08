وجع فى بطنهم.. أعراض بكتيريا الشيجيلا بعد انتشارها بين جنود الاحتلال

كتبت فاطمة ياسر

نشرت العديد من وسائل الإعلام إصابة جنود الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين بنوع من البكتيريا قد تسبب الوفاة، وحول ذلك قدم الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد فى معهد الكبد المصرى والتغذية الإكلينيكية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، كل ما يجب معرفته عن بكتيريا الشيجيلا.

أسباب الإصابة ببكتيريا الشيجيلا

أوضح استشارى الجهاز الهضمى والكبد أن بكتيريا الشيجيلا شبيهة لنوع شائع من البكتريا يدعى الإيكولاى، وهى تتسبب فى إصابة الأمعاء والقولون، ويتم انتقالها عن طريق الطعام المختلط بالبراز أى بالطعام غير المجهز صحيا بسبب عدم النظافة.

أعراض بكتيريا الشيجيلا

وأضاف الدكتور أسامة أن هناك العديد من الأعراض المرتبطة ببكتيريا الشيجيلا، ومنها..

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- ألم شديد في البطن.

- الإسهال الذي يصاحبه دم فى بعض الأحيان.

- تكسير وألم في الجسم.

- الصداع.

- فقدان الجسم للعناصر الغذائية نتيجة الإسهال وهذا يعرضهم للدوخة والهبوط.

وأشار إلى أن بكتيريا الشيجيلا لها 4 أنواع، وهناك نوع خطير يسبب الإصابة بالدوسنتاريا التى تتسبب فى تعرض الشخص لحالة من الإسهال العنيف الذى يصاحبه دم نتيجة لخروج سموم الأمعاء معهم، وهذا الأمر قد يعرض حياة الشخص للخطر.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة ببكتيريا الشيجيلا

وأكد الدكتور أسامة أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة ببكتيريا الشيجيلا هم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعية، وقد تتسبب فى تعرض حياتهم للخطر.

علاج بكتيريا الشيجيلا

وأوضح استشارى الجهاز الهضمى والكبد أن بكتيريا الشيجيلا يحتاج علاجها للراحة، لأنها تتسبب في فقدان الجسم للعديد من العناصر الغذائية المهمة، ومن ضمن خطة العلاج إعطاء المريض للمضاد الحيوي للسيطرة عليها، بالإضافة إلى الاهتمام بنوعية الغذاء المتناول والذي يجب أن يكون صحى، والإكثار من السوائل لتعويض الجسم ما تم فقدانه بسبب الإسهال.

وأخيرا أشار إلى أن برتوكول علاجها يحتاج إلى 10 أيام كحد أقصى، إلا أن الحالات الخطرة قد يتعرضون للعديد من المضاعفات الصحية كمشاكل فى الكلى، وتكسير فى الصفائح الدموية.