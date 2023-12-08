هشام زعزوع لـ"الشاهد": ملاحظات الرئيس السيسي دقيقة فى كل شئون الدولة

كتب أحمد عرفة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق ، إنه عمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتما كان وزيرًا للدفاع في عهد الإخوان، وكذلك خلال السنة الانتقالية بعد 30 يونيو، لمدة عام.

وأكد "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لفت انتباهه خلال هذه الفترة أن الرئيس السيسي كان دائمًا يأتي لاجتماعات مجلس الوزراء ومجهز نفسه لجدول الأعمال وهو هادئ ويركز ولا يتحدث كثيرًا واذا تحدث لا يقول كلامًا مرسلًا.

وأضاف، أن الرئيس السيسي، كانت ملاحظاته في ملفات الوزراء الآخرين في هذه السنة الانتقالية دقيقة في التعليم والصحة والإسكان وكل شئون الدولة وكان يقرأ كثيرًا ولديه معلومات ويدقق وإذا طلب منه كلمة ملاحظاته كلها قوية ومحقة.