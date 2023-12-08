نوة قاسم .. توقعات بهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة غدا بالإسكندرية

وشهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، حالة من التقلبات الجوية وهطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الإسكندرية، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من "نوة قاسم".

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد تمركز 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتعد نوة "قاسم" من أقوى النوات التى تضرب الإسكندرية فصل الخريف، بل تتفوق على نوات الشتاء من حيث الشدة وغزارة الأمطار، وتضرب نوة "قاسم" محافظة الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لتعلن اقتراب موعد فصل الشتاء القارس، وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة، مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها، ويتردد أيضا اسم نوة "قاسم" بسبب شدتها التى تقسم الإسكندرية خاصة مع ارتفاع الأمواج الذى يصل إلى 5 أمتار وسرعة الرياح التى تبلغ 80 كم / الساعة، مع انخفاض درجات الحرارة والبرودة القارسة.