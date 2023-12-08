نتنياهو يشيع جثمان قائد عسكرى إسرائيلى قتل فى المعارك بقطاع غزة.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

شارك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنامين نتنياهو، فى جنازة القائد العسكرى فى جيش الاحتلال "غال مئير آيزنكوت"، الذى قتل فى المعارك بقطاع غزة.

وقالت الإذاعة العبرية، إن "نتنياهو" شارك فى تشيع جثمان "آيزنكوت"، فى المقبرة القديمة فى هرتسليا.

وقد أعلِن عن مقتل ابن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وعضو مجلس الحرب آيزنكوت، في المعارك الجارية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الرقيب الأول (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عاما من هرليتسيا، جندي مقاتل في الكتيبة 699 من لواء كوماندوز الاحتياط 551، قُتل في معركة شمال قطاع غزة".

وكان غال آيزنكوت، جندى مشاة في اللواء 551 احتياط، يقوم بعملية بحث مع رفاقه على مشارف جباليا عندما انفجرت عبوة ناسفة كبيرة بهم، وفق ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".



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