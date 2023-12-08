نائب محافظ الجيزة يتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز ومدن المحافظة .. صور

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بالمتابعة الميدانية بالمركز والمدن للوقوف على الجاهزية والاستعدادات في المقار الانتخابية لاستقبال العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الجمعة عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وتابع نائب المحافظ جاهزية لجان بمدرسة أبو النمرس المشتركة ومدرسة الدكتور ابراهيم مدكور الثانوية ومدرسة ترسا المشتركة الرسمية ومدرسة شبرامنت الإعدادية بنات بمركز أبو النمرس ومدرسة وحدة أم خنان الابتدائية ومدرسة الحوامدية الثانوية بنات بمدينة الحوامدية ومدرسة الشهيد اللواء عاطف الاسلامبولي الإعدادية بنين ومدرسة الشهيد مصطفي محمد أبو زيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي بمدينة البدرشين.

وتابع نائب محافظ الجيزة توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الانتظار لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان الانتخابات بمركز العياط بمدرسة حمدان صديق الإعدادية ومدرسة السلام الإعدادية والثانوية ومدرسة الجزيرة الرسمية لغات.

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس وهاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومحمود شنب رئيس مركز البدرشين ومحمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط والسيد عاشور مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس وخالد البحيري مدير عام الإدارة التعليمية بالبدرشين وعبد التواب أمين مدير عام الإدارة التعليمية بالعياط ومسؤولي مديرية الصحة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة.