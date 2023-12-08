مونديال حياة كريمة وأنت الحياة بأسوان.. منافسات تبعث الروح الرياضية بشباب القرى.. صور

أسوان - صلاح المسن

شهدت قري المبادرة الرئاسية حياة كريمة عدد من الفعاليات والمنافسات التي بعثت الروح الرياضية والشبابية والمشارمة المجتمعية، بقري المبادرة الرئاسية بأسوان، فملاعب قري ونجوع أسوان، شهدت منافسات مونديال حياة كريمة بمحافظة أسوان، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار "مونديال حياة كريمة".

ويهدف المشروع إلي توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطويرها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بأسوان أيضا، في مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة (حياة كريمة) لتقديم خدمات توعوية ودعم مجتمعي لأهالي قرية وادي خريط بنصر النوبة".

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بأسوان وإدارة شباب نصرالنوبة في مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة (حياة كريمة) لتقديم خدمات صحية وتوعوية ودعم مجتمعي لأهالي قرية وادي خريط والقرى المحيطة والمجاورة لها وذلك استكمالًا للدور الذي تقوم به مؤسسة «حياة كريمة» في تطوير وتنمية قرى الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وبدأت مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة (حياة كريمة) بقرية وادي خريط بمركز نصر النوبة، واستمرت على مدار ثلاثة أيام، لتقديم مختلف الدعم من الخدمات والأنشطة للأهالي في قرية وادي خريط والقرى المجاورة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وشاركت مديرية الشباب والرياضة بأسوان وإدارة شباب نصر النوبة وبالتنسيق مع (منسق حياة كريمة بالمحافظة) من خلال تنفيذ عدة فعاليات منها تواجد فرق الكشافة والجوالة وأندية التطوع لمركزي شباب عنيبة وأبوسمبل للمساعدة في تنظيم توافد المواطنين وخدمتهم ونصب خيمة الجوالة والمساعدة في تنظيم المرضي وتنظيم دخولهم العيادات وتوزيع المياه علي المتواجدين وتقديم المساعدة لمسئولي حياة كريمة في التنظيم، كما قامت إدارة شباب نصر النوبة أيضا بتنفيذ دورة رياضية بملاعب مركز شباب أرمنا في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بين مراكز الشباب المجاورة، كما تم تقديم عروض فنية وتنفيذ بعض الألعاب الترويحية بين المراكز المشاركة وبين الحاضرين بقرية وادي خريط...

وتتنوع الأنشطة والفعاليات التي تنظمها المبادرة بين الأنشطة الرياضية والمسابقات فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية الممتعة التي تُقدم للأطفال، وذلك بمشاركة عددِ كبيرِ من المؤسسات الحكومية والأهلية منها الشباب والرياضة، الصحة والسكان، والثقافة،و المجلس القومى للمرأة وغيرها من المؤسسات المختصة، وتتضمن فعاليات المبادرة تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى، فضلًا عن استقبال طلبات الغارمين والغارمات لبحث حالات الإفراج عنهم، وذلك بالتعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير.

مبادرة «أنت الحياة» التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة تأتي من أجل تنمية المواطن المصري البسيط في القرى والمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تعد أول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية،

جدير بالذكر أن كافة مراكز محافظة أسوان تستفيد من مبادرة حياة كريمة، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أحدثت طفرة خدمية حولت القرى إلى مراكز خدمية، وحققت معيشة آدمية لائقة لأهالي القرى الأشد احتياجا في أسوان

وتشمل المشاريع مجمعات خدمات للمواطنين ،بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، وكذلك مجمعات خدمات زراعية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، و مشاريع تطوير ورفع كفاءة لمراكز الشباب ومشروعات إنشاء وحدات تضامن إجتماعى، ومشروعات تطوير ورفع كفاءة لوحدات تضامن إجتماعى، ومشروع إنشاء مركز تأهيل إجتماعى، ومشروعات إنشاء سكن كريم ، بالإضافة إلى إنهاء وتسليم أعمال شبكات الكهرباء بالقري و إنهاء أعمال رصف للطرق الرئيسية والداخلية لعدد من القرى والنجوع. ومشاريع إحلال وتجديد لكبارى فوق ترع، ومشروعات إنشاء كبارى جديدة فوق الترع، ومشروعات إنشاء لنقاط أسعاف جديدة، و مشروعات رفع كفاءة وتطوير لنقاط إسعاف قائمة، و مشروعات إنشاء مراكز تنمية الأسرة، وكذلك مشروعات الإدارة المحلية بمحافظة أسوان.

من ناحية أخري وفي اطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية،فأن معدلات تنفيذمشروعات حياة كريمة، تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 844 مشروع تم الإنتهاء منها، فيما جارى العمل ب 990 مشروع أخر. ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وعزبة.

والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى المحافظات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



ملاعب قري ونجوع أسوان (1)



ملاعب قري ونجوع أسوان (2)



ملاعب قري ونجوع أسوان (3)



ملاعب قري ونجوع أسوان (4)



ملاعب قري ونجوع أسوان (5)



ملاعب قري ونجوع أسوان (6)



ملاعب قري ونجوع أسوان (7)



ملاعب قري ونجوع أسوان (8)



ملاعب قري ونجوع أسوان (9)