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مندوب فلسطين: فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 11:58 م
مندوب فلسطين: فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة رياض منصور
كتب محمد شرقاوى

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قال الوزير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن فيتو واشنطن أحبط التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضاف خلال مؤتمر صحفى للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، أننا سنواصل جهودنا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
 
 
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها. وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
 






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