مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لإنهاء جرائم إسرائيل

كتب محمد شرقاوى

قال الوزير رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن: "إننا نأمل فى أن يتمكن المجلس من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مضيفا أن هناك 17 ألف شهيد فلسطيني خلال شهرين بسبب القصف الإسرائيلي.. وتم تدمير كل المستشفيات.

وأضاف خلال كلمة له فى جلسة لمجلس الأمن عن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، :"نثمن دعوة جوتيريش الذي اضطلع بمهمة تطبيق المواثيق الأممية ومطالباته بوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا انه تم رفض الدعوة لوقف إطلاق النار هو رفض لوقف الإبادة، ووقف إطلاق النار في غزة السبيل الوحيد لإنهاء جرائم إسرائيل.

وتابع أن الاحتلال دمر المستشفيات وقتل المدنيين ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات إلى قطاع غزة.