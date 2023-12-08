مندوب أمريكا بمجلس الأمن: لا ندعم دعوات وقف إطلاق النار فى غزة

أ ش أ

أعربت الولايات المتحدة، اليوم /الجمعة/ عن عدم دعمها لدعوات الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة.

وقال السفير الأمريكى ونائب الممثل الدائم للولايات المتحدة روبرت وود، فى الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، إن عدم دعم الولايات المتحدة لدعوات وقف إطلاق النار بسبب أن ذلك سيتسبب فى غرس بذور الحرب المقبلة لأن حماس لا ترغب فى رؤية سلام دائم أو رؤية حل الدولتين- وفق ما جاء على الموقع الإلكترونى للأمم المتحدة.



وقال السفير إنه يجب على إسرائيل احترام القانون الإنسانى الدولى وإجراء عملياتها بطريقة تقلل من الضرر الذى يلحق بالمدنيين.



وأضاف "أكدنا أيضًا على أنه يجب على إسرائيل تجنب المزيد من التهجير الجماعى للمدنيين فى جنوب غزة، الذين فر العديد منهم سابقًا من العنف، ويجب على إسرائيل أيضًا ضمان وجود دعم إنسانى كافٍ للأفراد النازحين".



وأشار أيضًا إلى أنه يجب أن تتاح للمدنيين النازحين فى غزة فرصة العودة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.



وقال وود "يجب ألا يكون هناك تهجير أو تقليص دائم فى أراضى غزة. ولن تدعم الولايات المتحدة تحت أى ظرف من الظروف النقل القسرى للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية".