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تحت بند سمح بالنشر..

مقتل جنديين إسرائيليين من قوات الاحتياط فى معارك بقطاع غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:20 م
مقتل جنديين إسرائيليين من قوات الاحتياط فى معارك بقطاع غزة ضحايا الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

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تحت بند سمح بالنشر، أعلنت وسائل إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل الرائد (احتياط) نفتالي يونا غوردون (32 عاماً) من القدس والرائد (احتياط) عمري روث (25 عاماً) من كاتسرين، في المعارك بقطاع غزة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا قتل قبل أيام جراء إطلاق صاروخ من مروحية للجيش أخطأت الموقع المستهدف.

وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام القليلة الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في عدة محاور بالقطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه الجنونية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وكثف اليوم قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.

 

 

 

 

 







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