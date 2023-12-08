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مظاهرة يهودية داعمة لغزة فى نيويورك تحت شعار "نريد العيش فى سلام"

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 05:55 م
مظاهرة يهودية داعمة لغزة فى نيويورك تحت شعار "نريد العيش فى سلام" مظاهرة يهودية داعمة لغزة فى نيويورك
كتب محمد جمال

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تجمُّع عشرات اليهود فى مدينة نيويورك، اليوم منددين بالسياسة الإسرائيلية المتمثلة فى حكومة نتنياهو، ليعبروا عن احتجاجهم على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وقتل المدنيين، بحسب سكاى نيوز.

وردد اليهود عبارات "إنهم يريدون العيش فى سلام مع الفلسطينيين".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري سواء بالقصف البحري أو الجوي والبري على خان يونس جنوب غزة، ويخطط جيش الاحتلال لاقتحام المنطقة بشكل كامل خلال الأيام المقبلة من خلال التوغل بريا بالتزامن مع قصف عنيف لا يتوقف على أرجاء قطاع غزة.

وارتكبت القوات الإسرائيلية سلسلة من المجازر البشعة والإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين في شمال غزة، واعتقلت سلطات الاحتلال عشرات المدنيين الفلسطينيين في جباليا وعدد من مناطق الشمال ونشرت مقاطع مصورة توثق تعرية الأسرى الفلسطينيين في شوارع القطاع.

واستقبلت مستشفى الأمل عشرات الإصابات والشهداء من المدنيين جراء استهداف الطيران الحربي لبعض المنازل في خان يونس، وارتقى 13 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمبنى يؤوي نازحين في مخيم النصيرات بقطاع غزة.







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