مرض الزهرى.. تعرف على الأعراض وطرق التشخيص والعلاج

كتبت مروة محمود الياس

مرض الزهرى أحد أهم الأمراض الذى تنتقل فيه العدوى البكتيرية، له الكثير من العلامات التى تختلف درجة ظهورها من حالة إلى أخرى، وقد ينتقل هذا المرض من الحامل إلى طفلها الكامن فى رحمها، ولكن يمكن علاجه باكرا.



أعراض الزهرى

وفقا لتقرير نشر فى موقع medicine net فإن هذا المرض له الكثير من العلامات أهمها ظهور تقرحات أو علامات جلدية تشبه الطفح ، تظهر وتنتشر فى أماكن متفرقة فى جسم المريض.

أبرز وأهم علامات الإصابة بمرض الزهرى، تلك التى تتعلق بارتفاع شديد فى درجات حرارة الجسم، فضلا عن اضطراب فى وزن الجسم فيبدأ فى النقصان تدريجيا، كما أن الشعور بآلام فى الدماغ والراس أحد أهم الأعراض المصاحبة للإصابة به، كذا الاوجاع المتفرقة الملحوظة فى الجسم، وقد تتأثر غدد المريض الليمفاوية أيضا.



تشخيص الزهرى

ووفقا للتقرير فإن تشخيص مرض الزهرى يكون من خلال الكشف من الطبيب المعالج، إضافة إلى اختبار أو تحليل الدم المتخصص لتلك الحالة، فضلا عن اختبار أخرى للكشف عن إمكانية عدوى الجسم بهذه البكتيريا.



علاج الزهري

وفى السياق ذاته ذكر تقرير نشر فى موقع women health الطبى أن علاج مرض الزهرى يرتبط ارتباطا وثيق بالأدوية والتخلص منه كلما كان باكرا كلما كان افضل، وخاصة إذا كانت المرأة حامل لإمكانية منع انتقال العدوى بالمرض لجنينها فى رحمها .

ويمكن الاعتماد فى علاج الزهرة على البنسلين والمتابعة لدى الطبيب المختص الذى يتابع الحالة خاصة فى الحوامل، لتعزيز فرص الشفاء السريع، وحماية الجنين من أية مخاطر، وكذا حماية آلام من أية مضاعفات.