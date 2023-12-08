مدير تعليم الجيزة يوجه بتوفير المناخ الملائم لراحة الناخبين .. صور

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة المقرات الانتخابية بإدارات الجيزة التعليمية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العرس الانتخابى الذى سيبدأ الأحد 10 ديسمبر ويستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، حيث يدلى ما يزيد عن 6 ملايين ناخب فى المحافظة بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وتفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ويرافقه خالد عبد الحميد مدير عام الإدارة، ورئيس حى الهرم، ووكيل الإدارة، ومدير الاتصال السياسى، لجنة مدرسة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بإدارة الهرم التعليمية، والتي تضم 13 لجنة فرعية.

وفى سياق متصل، تفقد أشرف سلومة، ويرافقه محمد فايز مدير عام الإدارة ومدير المدرسة ومدير الاتصال السياسى، لجنة مدرسة الرائد محمد محمود بإدارة العمرانية، وتضم 4 لجان فرعية، ولجنة مدرسة الشهيد أسامة هشام أحمد والتى تضم عدد 2 لجنة فرعية.

وفى إدارة جنوب، تفقد "سلومة"، ويرافقه عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة، لجنة مدرسة النهضة الرسمية لغات التى تضم عدد 2 لجنة فرعية، ولجنة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية، التى تضم عدد 2 لجنة فرعية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة توفير المناخ المناسب للناخبين والعمل على راحتهم بوضع مقاعد خارج اللجان للجلوس عليها وقت الانتظار للدخول للتصويت، وكذلك توفير سبل الراحة للمستشارين، ومراعاة نظافة المكان والحمامات، موجهًا بضرورة إزالة أي وسائل ضوضاء خارج أسوار اللجان وذلك بالتعاون مع الحى.