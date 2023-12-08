مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق مفتوحة وبلدات فى جنوب لبنان

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق مفتوحة في الجنوب اللبناني، حيث تم قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات لبنانية في الجنوب وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق مفتوحة وبلدات فى جنوب لبنانالجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:59 م
قصف على حدود لبنان
كتب محمد شعلان
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