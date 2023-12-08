مدفعية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف مناطق مفتوحة وبلدات فى جنوب لبنان

كتب محمد شعلان

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق مفتوحة في الجنوب اللبناني، حيث تم قصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدات لبنانية في الجنوب وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.