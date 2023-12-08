اليوم السابع
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الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:52 م
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محافظ كفر الشيخ: تطوير وميكنة مجمع المواقف وتزويده ببوابات إلكترونية.. صور

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:01 م
محافظ كفر الشيخ: تطوير وميكنة مجمع المواقف وتزويده ببوابات إلكترونية.. صور جانب من جولة المحافظ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن مجمع مواقف كفرالشيخ، يشهد  أعمال تطوير، لتحقيق نقلة نوعية تلبى إحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال تطوير مجمع مواقف كفرالشيخ، وإنشاء سياج شبكي بطول الجانب الشرقى لمجمع المواقف، ضمن خطة تطوير وميكنة موقف كفر الشيخ العمومى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،  تشمل أعمال التطوير تركيب بوابات إلكترونية لمجمع المواقف، لمواجهة العشوائية وزيادة معدل تأمين سير الركاب، والحفاظ على المظهر الحضارى لمجمع مواقف كفرالشيخ، وتنظيم حركة السيارات من والى مجمع المواقف بإنتظام، مؤكداً أن أعمال تطوير مجمع المواقف من الأهداف الخدمية التي تنفذها محافظة كفر الشيخ تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

 

أعمال التطوير التي يشهدها الموقف العمومي
أعمال التطوير التي يشهدها الموقف العمومي

 

جانب من جولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
جانب من جولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

 

وضع سياج شبكي حول موقف كفر الشيخ
وضع سياج شبكي حول موقف كفر الشيخ

 







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