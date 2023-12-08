محافظ بورسعيد يعقد عدة اجتماعات لمتابعة تجهيزات انتخابات الرئاسة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عدة اجتماعات متواصلة، مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالعملية الانتخابية، للتأكد من إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العرس الديمقراطي «الانتخابات الرئاسية 2024»، وذلك في إطار استعدادات المحافظة النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لسرعة الإنتهاء من تجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء و يسرعلى، مشيرا إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية.

وأوضح أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن لخطط التنمية التي جرت بمحافظة بورسعيد في كافة المجالات الصحية والرقمية والسكنية والقضاء على العشوائيات وغيرها من سبل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، والتي تعد دافعا للمواطن نحو المشاركة الإيجابية في الانتخابات واستكمال أوجه التنمية.

وفي هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد، كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم خلال سير العملية الانتخابية، موجها في هذا الصدد، بمراجعة التجهيزات داخل المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها على أعلى مستوى، وتذوديها بكافة الإمكانيات والأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية ، بشكل يليق بمحافظة بورسعيد.

ويضم عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم داخل محافظة بورسعيد يبلغ 533,533 مواطن موزعين على 7 احياء و مدينة بورفؤاد و 64 مقر انتخابية بالإضافة إلى 5 لجان للمغتربين، مؤكدا أنه يجب أن لا تقل نسبة المشاركة في الانتخابات داخل بورسعيد عن نسبة 80% .

وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، ورفع مستوى النظافة في محيط المقار الانتخابية، وفي الشوارع المؤدية من وإلي اللجان الانتخابية و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

وأكد علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن و التأكد من عمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع على أعلى مستوى

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت محافظ بورسعيد، إلي أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، سوف تعقد على مدار الساعة خلال أيام الانتخابات، لرصد أعداد الناخبين، و متابعة سير العملية الانتخابية داخل كافة المقار الانتخابية على مستوى المحافظة ، و للتأكد من تقديم التيسيرات للمواطنين عند النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، حتى يخرج هذا العرس الديمقراطي بصورة حضارية مشرفة تليق باسم مصر.

وحث محافظ بورسعيد ، المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.