محافظ بنى سويف يتفقد مركز السيطرة الموحد استعدادا لانتخابات الرئاسة

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام ، للوقوف على جاهزية وتفعيل المركز لمتابعة التجهيزات الجارية، استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر انطلاقها الأحد المقبل 10 ديسمبر الجارى، في أكثر من 490 لجنة فرعية داخل 450 مقرا انتخابيا، و9 لجان عامة ، بخلاف 4 لجان للمغتربين.

وخلال لقائه بأعضاء المركز، جدّد المحافظ تأكيداته على أهمية المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال أيام الاقتراع والتصويت والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمجالس القروية بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات ، بجانب التنسيق مع المرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها ، مؤكداً على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجوانب الإدارية والتنظيمية لتسهيل أعمال التصويت.

رافق المحافظ خلال تفقد المركز: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حازم السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد والأستاذ علاء عيد مدير الأزمات.