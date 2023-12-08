محافظ أسيوط يتابع جاهزية لجان الانتخابات بمركزى ساحل سليم والبدارى

أسيوط- هيثم البدرى

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة المقار الانتخابية في المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من الأدوات والمستلزمات والمظلات والمقاعد والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وذلك في إطار استعدادات المحافظة المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

وناشد محافظ أسيوط ، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية ،واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية رافقه خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ، والنائب ناصر عثمان عضو مجلس النواب ،وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ،ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم ،ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية وعماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية ونواب رئيسا المركزين وعددًا من التنفيذيين.

بدأت الجولة بتفقد اللجان في مركز ساحل سليم حيث تفقد المحافظ جاهزية اللجان بمدرسة الغريب الشاملة للتعليم الأساسي بقرية الغريب، ومدرسة المطمر الثانوية المشتركة بقرية المطمر، ومدرسة الشهيد المجند صلاح سالم للتعليم الأساسي بقرية اللوقا ، وتابع توفير كافة التجهيزات باللجان وعمل المظلات داخل وخارج المقرات الانتخابية وتوفير الكراسي المتحركة ومقاعد الإنتظار.

واستكمل محافظ أسيوط ، جولته بتفقد جاهزية اللجان بمركز البداري حيث تفقد لجان معهد البداري الاعدادي الثانوي بنين الأزهري ،ومدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات ، ومدرسة الشهيد أشرف رفعت نعيم الثانوية التجارية بقرية العقال البحري، واطمأن على تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى مؤكدًا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة بالكامل والبالغ عددها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

ووجه المحافظ ، خلال الجولة بضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة كافة المقار الانتخابية وتوفير كافة الاستعدادات اللوجستية خلال عملية الاقتراع مشيرًا إلى أنه تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة مؤكدًا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

كما تحاور اللواء عصام سعد مع عدد من المواطنين في محيط اللجان وأكد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية منوها إلى تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني في أبهى صورة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.

تجدر الإشارة إنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة .