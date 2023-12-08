اليوم السابع
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محافظ أسوان: نراهن على الوعى الوطنى لمشاركة الأهالى فى الانتخابات

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:43 م
محافظ أسوان: نراهن على الوعى الوطنى لمشاركة الأهالى فى الانتخابات محافظ أسوان أثناء كلمته
أسوان – عبد الله صلاح

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قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إننا نراهن على الوعى الوطنى والمخزون الحضارى لأهالى أسوان بالنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، والتى ستجرى أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجارى، وذلك رداً للجميل الذى قدمته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى صورة مشروعات غير مسبوقة شهدتها مختلف مدن ومراكز المحافظة، وخاصة مركز نصر النوبة.

 

جاء ذلك خلال كلمة محافظ أسوان، اليوم، عقب أداء صلاة الجمعة، بمسجد الهدى بقرية أبو سمبل بنصر النوبة، بحضور عدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية.

 

وتابع محافظ أسوان: علينا أن ننزل برفقة أولادنا وبناتنا وباقى أفراد الأسرة ممن لهم حق الانتخاب، إلى صناديق الاقتراع، حتى نضرب مثال للعالم كله أننا على دراية بما يدور حولنا.

 

وطالب المحافظ بعدم الالتفات لأى دعاوى مغرضة تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية والعمران، وأيضاً التماسك الوطنى غير المسبوق، بالإضافة إلى حالة الاستقرار والأمن والأمان للوطن، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى نعيشها إقليماً وعالمياً.

 

 







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