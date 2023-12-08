وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية، تم التطرق خلال اللقاء الذي جمع الوزيران إلى طرق تسيير وإنتاج الدواء في البلدين.

وأضاف البيان أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في مجال صناعة ومراقبة الدواء وتسويقها في البلدين.

وأشار البيان إلى أن عون دعا إلى تبادل الخبرات بين المخبر التونسي لمراقبة الأدوية ونظيره الجزائري لتأسيس شراكة قوية بينهما.