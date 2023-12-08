ماكرون يدعو البابا فرنسيس للمشاركة فى إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام العام المقبل

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الفرنسىى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أنه سيدعو البابا فرنسيس للمشاركة فى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام فى باريس بتاريخ الـ 8 من ديسمبر 202، بحسب "روسيا اليوم".

ورد ماكرون فى حديث لقناة "فرانس 2" على سؤال عن احتمال حضور البابا حفل الافتتاح بالقول: "آمل ذلك، وعلى أى حال سنوجه له دعوة رسمية، لكن ليس من حقى أن أجيب بالنيابة عنه".

وزار ماكرون ورشة ترميم الكاتدرائية اليوم الجمعة لإطلاق العد التنازلى للموعد المقرر لإعادة افتتاح الكاتدرائية أمام المؤمنين والزائرين، فى شهر ديسمبر من العام المقبل.

وأعلن ماكرون خلال الزيارة عن التوجه لإقامة زجاجيات ملونة معاصرة فى الكاتدرائية لإضفاء "طابع القرن الحادى والعشرين" على المعلم الدينى الذى تعرض لأضرار فادحة جراء حريق هائل شب فى جدرانه عام 2019.

وقال ماكرون الذى وضع جدولا زمنيا طموحا لترميم الكاتدرائية خلال خمس سنوات، "نحن ملتزمون بالمواعيد النهائية"، مضيفا: "إنها صورة رائعة للأمل ولفرنسا التى تعرف كيف تعيد البناء".

وتحدث الرئيس الفرنسى عن "لحظة مهمة ومؤثرة فى الوقت عينه تشهد على "التقدم الاستثنائي" لهذا المشروع الذى كان يبدو مستحيلا"..

وفى خطوة رمزية، سدد إيمانويل ماكرون آخر ضربة إزميل لنقش اسم جنراله جان لويس جورجلين،على خشب السهم الذى يتربع على أعلى الكاتدرائية، تكريما له كونه كان مكلفا تنفيذ مشروع الترميم لكنه توفى الصيف الماضي.

ومن ثم توجه ماكرون برفقة زوجته بريجيت إلى صحن الكاتدرائية ومذبحها اللذين تخلصا من السقالات.

جدير بالذكر أن حريقا هائلا دمر الكاتدرائية فى الـ15 من أبريل 2019، متسببا بانهيار برجها الذى صممه المهندس المعمارى أوجين فيوليه لو دوك فى القرن الـ19، وبُثت صور النيران على الهواء مباشرة.

وقبل الحريق، كانت الكاتدرائية تستقطب ما معدله 12 مليون زائر كل عام.