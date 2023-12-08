اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

كندا تطلب من شركات النفط خفض الانبعاثات بنسبة 38% خلال ست سنوات

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:00 ص
كندا تطلب من شركات النفط خفض الانبعاثات بنسبة 38% خلال ست سنوات تلوث
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الحكومة الكندية، عن خطة تتطلب من شركات النفط والغاز خفض الانبعاثات بنسبة 35% إلى 38% عن مستويات 2019 خلال السنوات الست المقبلة، فى خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف المناخية الصارمة للحكومة.

وتقترح الحكومة نظامًا للحد الأقصى والمتاجرة بدءًا من عام 2026 لمساعدة الصناعة على خفض التلوث دون خفض الإنتاج


وقال وزير البيئة الكندى ستيفن جيلبولت -فى تصريح صحفي- إن الخطة "طموحة ولكنها عملية". وأضاف فى بيان: "إنها تأخذ فى الاعتبار الطلب العالمى على النفط والغاز، وأهمية هذا القطاع فى الاقتصاد الكندى، وتضع حدًا صارمًا، ولكن يمكن تحقيقه".


لكن الاقتراح الذى طال انتظاره أثار معارضة فورية من اثنتين من المقاطعات الرئيسية المنتجة للنفط فى كندا، ألبرتا وساسكاتشوان. وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إن الإعلان يهاجم اقتصاد ألبرتا عمدا، وأن حكومتها ستطور "درعا دستوريا" ردا على الاقتراح فى الأشهر المقبلة.







تلوث

كندا

انبعاثات

الاقتصاد الكندى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة