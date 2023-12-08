اليوم السابع
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في خطوات بسيطة.. كيف يتم إعداد عينة التعداد الاقتصادي الجديد

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:00 ص
في خطوات بسيطة.. كيف يتم إعداد عينة التعداد الاقتصادي الجديد جهاز الإحصاء
كتب: مدحت عادل

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يسعى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى الاستفادة من أطر الإحصاءات الجارية والتي يجريها الجهاز بصة دورية بعد تحديثها من مصادرها الإدارية، وذلك من أجل إعداد مجتمع وعينة التعداد الاقتصادي السادس الذى يجريه الجهاز حاليا.
 
ويصنف التعداد الاقتصادى بأنه أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018  والذى أعلنت نتائجه فى مارس 2020.
 
ومن المخطط إجراء حصر شامل لعينة من مناطق المعاونين بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، وذلك لرصد المستجدات في المنشآت بتلك المناطق وذلك تحقيقا للشمول، بالإضافة إلى حصر شامل لعينة من الامتدادات العمرانية التي نشأت بعد تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، وذلك أيضا لتحقيق الشمول، وأخيرا الحصر الشامل لجميع منشآت المناطق الصناعية والحرة.






التعداد الاقتصادي

التعداد الاقتصادي السادس

جهاز الإحصاء




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