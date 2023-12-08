سنغافورة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالمستشفيات والعناية المركزة

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أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم /الجمعة/ ارتفاع عدد الحالات التى تتلقى العلاج فى المستشفيات والمتواجدة فى وحدات العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة.



وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - أن أعداد الحالات المتواجدة فى المستشفيات وفى وحدات العناية المركزة عقب إصابتها بفيروس كورونا، ليست مرتفعة كما كانت أثناء الجائحة.



وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من أن حصيلة الإصابات آخذة فى الارتفاع، إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن السلالات المنتشرة محليا أكثر قابلية للانتقال أو تسبب مرضا أكثر خطورة.



وأضاف الراديو أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت خلال الأسبوع من 26 نوفمبر الماضى حتى 2 ديسمبر الجارى إلى 32 ألفا و35 حالة، وذلك مقارنة بـ22 ألفا و94 حالة تم تسجيلها فى الأسبوع السابق، كما ارتفعت الحالات التى تتلقى العلاج فى المستشفيات إلى 225 حالة يومية من 136 حالة فى الأسبوع السابق، وأيضا الحالات المتواجدة فى العناية المركزة إلى أربع حالات يومية مقارنة بحالة واحدة فى الأسبوع السابق.